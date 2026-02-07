Извънредна ситуация в Левски. Какво става

Ръководството на Левски съобщи за възникнал сериозен инцидент на стадион "Георги Аспарухов".

Поради пожар в комуникационна шахта, избухнал късно снощи, към момента е напълно преустановено подаването на електроенергия в района на целия спортен обект.

От клуба уточниха, че специализирани работни групи са на терен още от полунощ и работят по отстраняването на щетите. До пълното възстановяване на захранването няма да функционират билетната каса на стадиона и официалният магазин в Сектор "А".

Аварията се случва в деня на планираното домакинство срещу Ботев Враца, което е насрочено за 17:30 часа днес. От "Герена" се извиниха на своите привърженици за причиненото неудобство и призоваха за търпение, докато ситуацията бъде нормализирана.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com