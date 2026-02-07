Две нули останаха в битката за Варна

Черно море и Спартак Варна завършиха 0:0 в дербито на морската столица. Двубоят бе изключително оспорван и изпълнен с много единоборства и нарушения.

Срещата приключи с общо един червен и седем жълти картона.

Срещата от 20-ия кръг на Първа лига между Черно море и Спартак завърши при нулево равенство. 67-ото дерби на Варна завърши без голове, макар футболистите в синьо да играха с човек по-малко след 18-ата минута.

В 18-ата минута на стадион "Тича" във Варна гостите останаха с човек по-малко на терена. След намесата на ВАР Радослав Гидженов отмени жълтия картон на Мартин Георгиев и го изгони с директен червен. Защитникът бе санкциониран за нарушение срещу Асен Чандъров, при положение, че бе последен в отбраната.

През първото полувреме двата отбора си размениха по един точен удар, но до гол не се стигна след намеси на Максим Ковальов и Пламен Илиев. Вратарят на "моряците" отрази шут в близкия ъгъл на Алешандре.

След почивката варненските тимове си отправиха по нови два точни изстрела, но до промяна в резултата не се стигна. Възпитаниците на Илиан Илиев не се възползваха от численото си предимство.

"Моряците" бяха по-близо до победата, но вратарят на гостите Максим Ковальов направи няколко отлични спасявания.

След равенството Черно море се изкачи на четвъртата позиция в класирането с 34 точки, докато Спартак Варна остава на 12-о място с 18 пункта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com