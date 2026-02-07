Ето го първият олимпийски шампион!

Франьо фон Алмен от Швейцария е първият олимпийски шампион от Игрите в Кортина-Милано. 24-годишният алпийски скиор бе неудържим и в крайна сметка недосегаем за останалите си колеги в дисциплината спускане, печелейки състезанието на пистата "Стелвио" в Бормио.

Легендарното трасе бе подготвено по перфектен начин и както повелява традицията - имаше много скорост и скокове от по над 50 метра.

А Фон Алмен просто бе прекалено добър за конкурентите си. Той спечели златото с време от 1:51.61 минути, изпреварвайки с 20 стотни сребърния медалист - младата звезда на Италия Джовани Францони и местната легенда Доминик Парис, който бе с половин секунда по-бавен от новия шампион.

Парис е рекордьор по победи на "Стелвио" в Световната купа, но не успя да пренесе успеха си на олимпийската сцена.

Италианците развалиха надеждата на швейцарците за изцяло техен подиум, тъй като изместиха от призовите места Марко Одермат и Алекси Моне, останали съответно четвърти и пети. Винсент Крихмайер (шести) и Даниел Хеметсбергер (седми) бяха най-предно класирането австрийци, а десетката бе допълнена от Нилс Алегр (Франция), Джеймс Крофърд (Канада) и Кайл Негомир (САЩ).

Така след като миналата година стана световен шампион в спускането на шампионата на планетата в Залбах, сега Фон Алмен вече има и олимпийска титла.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com