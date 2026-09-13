Огромни загуби за хотелиери в Банско заради израелски туристи
Дали държавата ще подпомогне бранша
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Дали държавата ще подпомогне бранша
Сериозен инцидент на ст. Георги Аспарухов
Само за 15 минути, около 20:50 ч., детето било установено
Паркингите в търговския център са препълнени, но охраната продължавала да допуска нови
Няма усложняване на обстановката, но дежурствата продължават
В Малешевската планина се разгоряха нови огнища
Жителите на Микрево и Цапарево са евакуирани
Какво проверява той
Жителите на Еквадор с общо мнение
След като самолет кацна аварийно
По време на участието на прокурор Вихра Попхристова
Каква е ситуацията според нея
Каква е причината за аварията
Работят екипи от пет държави
За следващия сезон трябва да се помисли за инфраструктурата и паркоместата, каза министърът на туризма
Лидерът на ДПС не коментира казуса с кабинета на ИТН
Всеки трябва да си знае ролята и мястото, когато става въпрос за подобни неща, и да не прекрачва границат, заяви легендата
Близо 90 на сто са песимисти
Гранична полиция съобщи какъв е трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове
Към момента пенсионерите получават 300 лв. минимална пенсия, заради добавките от 50 лв.