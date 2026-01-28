Шок в тежката категория! Тайсън Фюри отново на ринга

Бившият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри се завръща сензационно на ринга на 11 април във Великобритания, само няколко месеца след като обяви оттеглянето си от професионалния бокс. Британецът ще се изправи срещу руския нокаутьор Арсланбек Махмудов в мач, който вече предизвиква сериозен интерес сред феновете на тежката категория.

Двубоят ще бъде излъчен на живо в стрийминг платформата Нетфликс и ще бъде първият за Фюри след загубения реванш срещу Олександър Усик през декември 2024 година. Именно след това поражение 37-годишният британец обяви, че слага край на кариерата си, но решението се оказа временно.

Само месец след оттеглянето Фюри започна да намеква за завръщане, а в началото на януари официално потвърди, че няма намерение да стои далеч от ринга. „Развълнуван съм, че се завръщам. Сърцето ми винаги е било и винаги ще бъде в бокса. Някой да каже на краля, че асото се завърна!“, заяви той, цитиран от Би Би Си.

Срещу него застава изключително опасен съперник. Махмудов е с баланс от 21 победи в 23 професионални мача и е известен със своята агресия и нокаутираща мощ. Руснакът е с година по-млад от Фюри и е считан за един от най-физически доминиращите бойци в дивизията.

Самият Фюри влиза в битката със статистика от 34 победи, 24 от които с нокаут, две загуби и едно равенство в 37 срещи. Завръщането му срещу такъв съперник ясно показва, че британецът не търси лек път, а директно се хвърля обратно в най-опасните води на тежката категория.

