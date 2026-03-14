Уникално постижение на Диего Симеоне в Шампионската лига

Гръмката победа на Атлетико Мадрид с 5:2 над Тотнъм в Шампионската лига донесе забележителен рекорд на "дюшекчиите".

Досега никой отбор не беше успявал да поведе с 3:0 още до 15-ата минута в елиминационен мач от турнира.

Атлетико го постигна най-вече благодарение на комичните грешки на съперника - два гафа на вратаря Антонин Кински и едно подхлъзване на защитника Мики ван де Вен.

А в 22-рата минута резултатът стана 4:0 и така отборът от Мадрид за първи път успя да отбележи четири попадения през първото полувреме в Шампионската лига.

Само още един испански тим е бил толкова резултатен преди почивката в елиминационен мач и това е Барселона - при 5:2 над Лион и 4:0 над Байерн Мюнхен през 2009 г.

Още по-забележителното в Атлетико Мадрид на Диего Симеоне е цялостният баланс в домакинските мачове от елиминациите на Шампионската лига.

Треньорът води Атлетико от 2011 г. насам и през целия този период не е губил нито веднъж у дома в елиминационен двубой от надпреварата.

Неговият баланс в тези срещи е 14 победи и 6 равенства.

Симеоне коментира и смяната на вратаря на Тотнъм Антонин Кински още в 17-ата минута. „Не, не бях виждал това на професионално ниво. Не е мой проблем, той е техен, на техния треньор и на вратаря, и ние сме фокусирани върху себе си, а не върху чуждите решения“, каза още аржентинецът.

През 1990 г Диего Симеоне. е привлечен от Мирча Луческу в италианския Пиза. Следва кратък престой в Севиля, за да се стигне до трансфера му в Атлетико Мадрид. С „дюшекчиите“

Симеоне постига първите си успехи като през сезон 1995 – 96 печели „дубъл“ в Испания. По това време треньор е сърбинът Радомир Антич, а капитан на отбора е Любослав Пенев.

На 23 декември 2011 Симеоне е представен като новия старши треньор на Атлетико Мадрид. На 9 май 2012 г., печели Лига Европа побеждавайки на финала Атлетик Билбао с 3:0, а на 31 август и Суперкупата на УЕФА след победа над европейския шампион Челси с 4:1.

Две години по-късно печели с Атлетико Мадрид и шампионската титла в Испания.

