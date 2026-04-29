Бедствие над Черно море и тревожен сигнал

Безпилотен летателен апарат (БпЛА) произведен от Northrop Grumman на италианските военновъздушни сили, част от НАТО, е подал сигнал за бедствие в сряда, докато е бил над Черно море, установи Itamilradar въз основа на анализ на полетни данни.

Данните показват, че дронът Northrop Grumman RQ-4D Phoenix е излетял от авиобазата ''Сигонела'' в Сицилия около 6:00 ч. българско време и е достигнал Черно море приблизително в 19:00 ч.

След като е прелетял над Черно море, той е подал сигнал за бедствие 7600, показващ повреда в радиооборудването, обърнал се е и към 10:15 ч. българско време се е насочил на запад, предаде "Фокус".

Въпросният дрон е един от дроновете на НАТО за наземно наблюдение (AGS), базирани във военновъздушната база ''Сигонела'' в Сицилия – платформа, която от началото на войната в Украйна придобива все по-централно значение за дейностите по събиране на разузнавателна информация на Алианса по източния фланг на НАТО.

Макар кодът 7600 да не означава непременно сериозна аварийна ситуация на борда, това е значимо събитие за дрон, опериращ в едно от най-чувствителните въздушни пространства в Европа. Кодът се използва специално за уведомяване на контролерите за отказ на радиовръзката, което принуждава БпЛА да разчита на предварително установени процедури и координация на маршрута.

Стратегически коридор за разузнаване, наблюдение и рекогносциране над Черно море

Маршрутът на мисията още веднъж подчерта важността на коридора над Черно море за операциите по наблюдение на НАТО. През последните месеци безпилотните летателни апарати AGS RQ-4D, излитащи от ''Сигонела'', редовно наблюдават дейността в близост до Крим, южна Русия и морските подстъпи, използвани от руския флот.

