Топ 20 на гимназиите у нас. Нови лидери на върха

Бяхме свикнали, че класацията на най-добрите училища у нас започва със СМС. И тази година четиримата зрелостници с максимален резултат на матурите в 12-и клас в България са от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Това са Владимира, Теодора, Деница и Лъчезар, които са постигнали по 100 точки на двата държавни зрелостни изпита, съобщават от Регионалното управление на образованието в София-град. Но общият резултат от матурите по БИЛ тази година за първи път изстреля нови лидери на върха.

Абсолютният шампион не е СМГ, а 91. Немска гимназия, която грабна златото в класацията с успех от матурите по БЕЛ 5.78. Среброто остана за СМГ, чийто успех от матурите по български е 5.75. Испанската, която традиционно държеше бронза, сега е на четвърто място, заедно с Профилираната природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ в Бургас и ПЧМГ - 5.67. Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ си върна лидерската позиция и е на трето място с общ успех от матурите по БЕЛ 5.72.

Бургаската математическа гимназия е изненадата в класацията. Тя е доказателство за изкюлчително високото качество на средното образование в морския град.

Rank Училище Бр. БЕЛ Ср.усп. БЕЛ Населено място 1 91. НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Професор Константин Гълъбов“ 183 5.78 ГР.СОФИЯ 2 Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ 165 5.75 ГР.СОФИЯ 3 Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ 76 5.72 ГР.СОФИЯ 4= Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ 156 5.67 ГР.БУРГАС 4= 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ 160 5.67 ГР.СОФИЯ 4= Първа Частна Математическа Гимназия 32 5.67 ГР.СОФИЯ 7 АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ 175 5.64 ГР.СОФИЯ 8 73.СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ 106 5.63 ГР.СОФИЯ 9= Първа езикова гимназия 235 5.55 ГР.ВАРНА 9= Езикова гимназия „Пловдив“ 267 5.55 ГР.ПЛОВДИВ 9= Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Меридиан 22″ 12 5.55 ГР.СОФИЯ 12 Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ 187 5.54 ГР.СОФИЯ 13 Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ 209 5.53 ГР.ПЛОВДИВ 14 Немска езикова гимназия „Гьоте“ 157 5.52 ГР.БУРГАС 15 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ 191 5.51 ГР.СОФИЯ 16 Първа английска езикова гимназия 230 5.5 ГР.СОФИЯ 17 Частно средно езиково училище „Британика“ 22 5.48 ГР.СОФИЯ 18 Езикова гимназия „Иван Вазов“ 237 5.47 ГР.ПЛОВДИВ 19 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” 106 5.46 ГР.СОФИЯ 20= Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ 198 5.45 ГР.СОФИЯ 20= 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ 133 5.45 ГР.СОФИЯ 20= 22 Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски“

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