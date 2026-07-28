Браво! Министър Ефремова излиза на война срещу демографската криза

България е изправена пред дълбока демографска трансформация, която изисква спешни и мащабни мерки в социалната сфера. Застаряващото население в страната се увеличава с бързи темпове, което неминуемо ще доведе до все по-голяма нужда от осигуряване на качествена и достъпна грижа за възрастните хора и хората с увреждания. Търсенето на специализирана подкрепа вече надхвърля капацитета на съществуващата система, превръщайки темата в основен приоритет за държавата.

Мащабна реформа в дългосрочната грижа

Критичната ситуация беше заложена в центъра на дискусиите по време на заседанието на Междуведомствената работна група за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания. По време на форума министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрично подчерта, че ведомството вече изпълнява мащабна и стратегическа реформа в областта на социалните услуги за дългосрочна грижа. Целта е да се премине от стария тип изолирани институции към модерни, хуманни и гъвкави форми на подкрепа, които да гарантират достоен живот на потребителите.

Модернизация и 200 нови центъра

Конкретният план на Министерството на труда и социалната политика предвижда пълно реформиране и модернизиране на съществуващите общински домове за стари хора в цялата страна. За да се отговори на засилващия се натиск върху системата обаче, промяната няма да спре дотук. Държавата стартира изграждането на близо 200 изцяло нови социални услуги. Тези нови центрове ще бъдат разпределени териториално така, че да осигурят адекватна среда, близка до семейната, и да дадат сигурност на хиляди български семейства, които изпитват затруднения в ежедневната грижа за своите възрастни и болни роднини.

