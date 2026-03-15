БЧК започва раздаване на хранителни пакети в Пернишко

Българският Червен кръст започва от утре поетапно раздаване на хранителни продукти на уязвими граждани в област Перник по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027. Това съобщи директорът на секретариата на Областния съвет на организацията Милена Стаменова.

По думите й правоимащите в региона са 6996 души, като раздаването във всяка община ще се извършва по предварително изготвен график. За целта са разкрити общо седем пункта – по един в общините Земен, Ковачевци, Трън, Радомир и Брезник, както и два в Перник – на кооперативния пазар и в квартал „Изток“.

Раздаването в централния пункт в Перник започва утре и ще продължи до 17 април. Пунктовете в Земен и Ковачевци също отварят от утре и ще работят до 3 април. В Брезник хранителните помощи ще се раздават от 17 март до 9 април, а пунктът в квартал „Изток“ в Перник ще бъде отворен от 26 март до 21 април. В Трън раздаването е планирано за периода от 22 април до 15 май, а в Радомир – от 6 до 30 април.

Всеки пакет съдържа 11 основни хранителни продукта, сред които брашно, ориз, консервирани зеленчуци, месни консерви, конфитюр и олио. Едночленните и двучленните домакинства ще получат по един пакет с тегло около 10,9 килограма, докато семействата с трима и повече членове ще получат по два пакета с общо тегло близо 24 килограма.

Стаменова уточни, че правоимащите трябва да потърсят помощите си в определените срокове, тъй като след тяхното изтичане те губят правото да ги получат. Останалите количества след това ще бъдат преразпределени и предоставени на други нуждаещи се.

Тя посочи още, че последната кампания за раздаване на хигиенни материали в областта е преминала при по-голям интерес в сравнение с предходни години. По време на нея са били раздадени 81 процента от предвидените пакети, докато в предишни кампании този показател е варирал между 76 и 79 процента.

„Това е доста добър резултат, макар че и този път има остатъци. В общини като Ковачевци, Брезник, Земен и Трън раздаването достигна 100 процента. По-ниският общ процент се дължи основно на Перник и в по-малка степен на Радомир, където имаше непотърсени хигиенни материали“, допълни Милена Стаменова.

