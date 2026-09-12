БЧК започва раздаване на хранителни пакети в Пернишко
Близо 7000 уязвими хора ще получат помощи по европейската програма
Следете всички новини, анализи и коментари за Хранителни Помощи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Близо 7000 уязвими хора ще получат помощи по европейската програма
С опашки от 5 сутринта осъмнаха в понеделник двата разпределителни центрове на хранителните помощи от Фонда за европейско подпомагане в Хасково. За р...
От понеделник до 29 януари в сградата на Домашен социален патронаж в Каварна всеки ден от 8.30 до 16 часа БЧК ще раздава хранителни продукти в Каварна...
Над 250 000 бедни българи ще получат хранителни помощи. Първият пакет ще съдържа пет продукта - брашно, спагети, компот, леща и конфитюр. Въпреки че...
Кърджали. Започна раздаването на хранителните продукти от ЕС в област Кърджали. 11 174 души от региона ще получат през първия транш на програмата 25...
София. В страната ни ще бъдат раздадени 16 000 тона хранителни продукти. Те са предоставени от програма "Благотворителност" на ЕС и до дни ще достигна...