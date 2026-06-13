Пияна жена стреля с въздушна пушка в пернишко село, арестуваха я
Инцидентът е станал във вторник в следобедните часове
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Инцидентът е станал във вторник в следобедните часове
Близо 7000 уязвими хора ще получат помощи по европейската програма
Подкрепата е част от дългосрочната политика на дружеството за ангажираност към развитието на местните общности
50-годишният е дал показания
На трето място в Пернишко е „Има такъв народ“ на Слави Трифонов
Временно е ограничено движението между Драгичево и Селимица
Празнуват "Сурва" при строги мерки
Два нови военни паметника ще бъдат изградени в община Перник, а на вече съществуващ ще бъде направена реставрация. Решенията са взети на заседание на...
След двудневен интензивен снеговалеж област Перник се оказа под снежна блокада. Да чистят магистралите в района излязоха 22 снегорина, а по останал...
Крадци обраха пощенската станция в пернишкото село Дивотино, съобщиха за Нова телевизия от ОД на МВР-Перник. Отмъкнати са малко над 100 лева, винетни...
Със заповеди на кметовете на общини в област Перник са определени още 26 села, където през есента ще се избират кметове. По силата на закона населенит...
Със заповеди на кметовете на общини в област Перник са определени още 26 села, където през есента ще се избират кметове. По силата на закона населенит...
Делтапланеристът се блъснал в електропровод край Ковачевци и по чудо оцелял Икар с мото-делтапланер се блъсна в електропровод, по чудо оцеля и остави...