Министър Ефремова: Вие сте армия от хора със сърца!

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази категорична подкрепа към служителите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) по време на годишната им среща. В официалното събитие, в което се включи и заместник-министър Надя Клисурска, беше дадена висока оценка за ключовата роля на социалните работници при справянето с кризисни ситуации в страната.

Признание за реакцията при бедствия

Социалните служители получиха официална благодарност от правителството за бързата и адекватна реакция по време на наводненията през изминалите седмици. Министър Ефремова подчерта, че държавата разчита изключително много на техните усилия при оказването на спешна подкрепа на пострадалите семейства.

Ръководството на министерството декларира, че ключов приоритет остава запазването на капацитета на системата. Ефремова даде категорично обещание, че няма да допусне освобождаване на служители на първа линия или такива, които работят на гише в пряк контакт с най-уязвимите граждани.

Предстоящи реформи в социалната система

По време на дискусията бяха очертани основните стратегически задачи пред Агенцията за социално подпомагане. Акцентира се върху необходимостта от нейното ефективно прилагане за осигуряване на по-добра подкрепа на хората в нужда. Обсъдени бяха подготвяните нормативни промени за гражданите с намалена работоспособност. Целта на новите мерки е изграждането на по-справедлива и работеща система за социално подпомагане.

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