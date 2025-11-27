Гуцанов с решителен пробив. 5 нови места за достоен живот на възрастните

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов обяви днес разкриването на пет нови места за настаняване на възрастни хора. Този решителен ход е част от цялостната битка на министъра за осигуряване на достойни условия за живот и трайно решаване на проблема с липсата на места в домовете.

Новите обекти ще заработят в резултат на целенасочените усилия на Гуцанов за решаване на хроничния проблем с недостига на места за стари хора и пълнолетни лица с различни затруднения, посочват от пресцентъра на МТСП.

След разкриването на т. нар. "стаи на ужасите", министърът е стартирал цялостна реформа за осигуряване на достоен живот. Тя включва постоянни проверки в съществуващите социални услуги, прекратяване на работата на незаконните обекти и, като дългосрочно решение, изграждане на нови, държавно-финансирани места за настаняване.

Твърдата позиция на министъра вече доведе до конкретни резултати. В началото на ноември в хоспис в Черноморец бяха установени сериозни нарушения.

Поради лоша хигиена, липса на утвърден правилник за вътрешен ред, липсващи договори с медицински специалисти и дейност, неотговаряща на изискванията за палиативни грижи, лицензът на обекта беше отнет и той беше заличен от регистъра. С разкриването на петте нови бази, Гуцанов прави важна стъпка към преодоляване на проблемите, оставени от дългогодишното бездействие.

