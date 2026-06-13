Гуцанов с решителен пробив. 5 нови места за достоен живот на възрастните
Министърът обявява нови държавно финансирани обекти в битката срещу "стаите на ужасите"
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Министърът обявява нови държавно финансирани обекти в битката срещу "стаите на ужасите"
Техният капацитет е за 5600 души
Отнети са правомощия на обвинителите, действат чак след извършване на престъплението