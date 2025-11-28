Гуцанов с решителен пробив. 5 нови места за достоен живот на възрастните
Министърът обявява нови държавно финансирани обекти в битката срещу "стаите на ужасите"
Министърът обявява нови държавно финансирани обекти в битката срещу "стаите на ужасите"
Синдикатите излязоха със специални становища, искат повече пари
От нея зависят всички социални плащания
Общата сума на подпомагането от държавата може да стигне 7500 лева
12 са откритите домове с нарушения, а общо 520 са проверените
Става въпрос за протези на хора, които в момента не могат да се движат
Ние нямаме пари да си купим елементарни неща като хранителни продукти и медикаменти, оплака се майка
Една голяма част от тези инвестиции ще бъдат в социална инфраструктура, детски градини и ясли