Посочиха новата линия на бедност в евро. Повлича куп плащания

Нова линия на бедност - посочена в евро, обсъждат партньорите в Тристранката: държава, синдикати и бизнес

Изчисленията показват, че обективната линия на бедност за 2026 г. трябва да бъде 782 лв. (400 евро), увеличение с 18 лв. над предложения от социалното министерство размер от 764 лв., се казва в позицията на КНСБ.

Социалната пенсия

От линията на бедност зависят всички социални плащания - социалните помощи, помощите за хора с увреждания, социалната пенсия за старост.

Пенсиите не са обвързани с линията на бедност, но минималната трябва да е по-висока.

Синдикатът ще подкрепи размера на линията на бедност при условие, че се индексира с цените за малката по състав кошница за месец декември на предходната година, гласи позиция на профсъюза.

Позицията на Борислав Гуцанов

„Предложената стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”, като националната линия на бедност нараства с 19,7% (126 лв.) спрямо размера ѝ от предходната година и разширява обхвата на социалните помощи“, се посочва в доклада на социалния министър Борислав Гуцанов към ПМС, публикуван през юли. Общественото обсъждане изтече в началото на август.

Нова методика

За промяна на методиката за определяне на линията на бедност се обявяват от Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в свои становища.

От двата синдиката казаха за БТА, че позициите са във връзка със заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което представителите на правителството, синдикатите и бизнеса ще обсъдят проекта на постановление на Министерския съвет (ПМС), който предвижда линията на бедност за 2026 г. да бъде 764 лв. За настоящата година нейният размер е 638 лв.

КТ "Подкрепа" каза ДА

КТ „Подкрепа“ по принцип подкрепя новия размер на линията на бедността за 2026 г., предвид че определеният размер е според действащата към настоящия момент методология, се посочва в становището, публикувано на сайта на синдикалната организация.

Оттам обаче обръщат внимание, че „новият размер продължава да бъде значително под издръжката на живот в страната“.

„КТ “Подкрепа” настоява за актуализиране на размера и промяна на методиката за определяне на линията на бедност, така че тя да бъде обвързана с реалната издръжка на живот. Само така ще се гарантира адекватна социална защита и достоен стандарт на живот за уязвимите и най-нискодоходните групи от населението, заявяват от КТ „Подкрепа“. От синдиката подчертават, че определянето на линията на бедност е от ключово значение за ефективната борба с бедността и социалното изключване.

КНСБ с критика

Линията на бедност заема важно място в областта на политиката за намаляване на бедността сред различните социални слоеве на населението, в т.ч. и на „работещите бедни“, посочват и от КНСБ в публикуваното на сайта им становище. Oт синдиката припомнят, че през 2021 г. е направена промяна в установената две години по-рано методика за определяне на линията на бедност, което е довело до твърде голямо разминаване между годината на изследване на доходите и годината, към която се прилага линията на бедност.

