Огромна радост за пенсионерите. Най-чаканият ден
Пенсиите са увеличени със 7,8%, а преводите по банковите сметки започват още днес
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Пенсиите са увеличени със 7,8%, а преводите по банковите сметки започват още днес
Две добавки към пенсии се увеличават
Правителството ще разгледа и други важни решения на днешното си заседание
Синдикатите излязоха със специални становища, искат повече пари
НОИ обяви важно решение
Предложението е на социалното министерство
Предложението е на Министерски съвет
Увеличават парите, парламентът прие пътната карта за новата реформа
Ето как се променят всички суми
Промяната ще се случи от 1 юли
Правителството предлага увеличение
Това е заложено в проект на Постановление на Министерския съвет
Това реши правителството
Правителството ще гласува увеличаването на социалната пенсия за старост със 7 лева от 1 юли
София. От 1 април догодина социалната пенсия се увеличава с 10 лв., реши правителството днес. По този начин най-ниската пенсия у нас ще стане 110 лв....