От днес: Започва изплащането на по-високите пенсии

Пенсионерите започват да получават осъвременените си пенсии от днес, 7 юли. Изплащането чрез пощенските станции ще продължи до 20 юли включително, а хората, които получават парите си по банков път, вече могат да разполагат със средствата по сметките си. Това съобщиха от Националния осигурителен институт.

От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 г., са увеличени със 7,8% по т.нар. швейцарско правило. Със същия процент се повишава и добавката за преживял съпруг, известна като вдовишка добавка.

След осъвременяването минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 322,37 евро на 347,51 евро. Нагоре са коригирани и минималните размери на останалите трудови пенсии, включително пенсиите при непълен осигурителен стаж, инвалидните и наследствените пенсии.

Повишение има и при социалната пенсия за старост. От 1 юли тя вече е 183,81 евро съгласно постановление на Министерския съвет.

От тази дата влиза в сила и друга промяна – при отпускането на нови пенсии, свързани с трудова дейност, вече не се включва т.нар. ковид добавка в размер на 30,68 евро.

Според проекта на бюджета на държавното обществено осигуряване средната пенсия през 2026 г. се очаква да достигне 543,46 евро. За изплащането на пенсии и добавки през годината са предвидени 13,503 млрд. евро – с 1,179 млрд. евро повече спрямо 2025 г., което представлява увеличение от 9,6%.

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