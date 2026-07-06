Буреносни ветрове и градушки връхлитат страната на тази дата

Силен студен атмосферен фронт ще премине през страната и ще донесе чувствително захлаждане, съпроводено от повишен риск от силни гръмотевични бури, предупредиха от "Метео Балканс".

Метеорологичните модели прогнозират пориви на вятъра, достигащи 80–100 км/ч, като най-осезаеми ще бъдат в централната част на Дунавската равнина и Тракийската низина.

В отделни райони се очаква развитие на мощни бури, които могат да генерират силни ветрове със скорост – до 80–100 км/ч. Освен това се повишава и рискът от градушки, като условията ще бъдат най-благоприятни в предфронталната и активната фронтална зона.

Очаква се явленията да започнат около 15:00 часа на 8 юли, като студеният фронт постепенно ще премине през цялата страна до края на деня.

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