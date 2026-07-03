Морето вика, планината предупреждава! Проф. Рачев каза кога да тръгваме

България ще продължи да живее в режим „ретро лято“ - с нормални температури, краткотрайни валежи и без екстремни горещини поне до средата на юли. Това прогнозира пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев, докато Западна Европа се готви за нова гореща вълна. У нас, по думите му, истинското по-сериозно затопляне се очаква след средата на месеца.

София под облачен похлупак

Още тази сутрин над София се задържа ниска слоеста облачност, която пречи на естественото проветряване на въздуха в котловината.

„По-голямата част от София преживява тропична нощ. Ниската облачност създава своеобразен купол и не позволява на ветровете от Витоша да разсеят замърсяването“, обясни проф. Рачев.

Според него това е една от причините за по-високите стойности на фините прахови частици. Климатологът обърна внимание и на повишените нива на бензен след пожара край столицата.

„Бензенът е силно токсичен и канцерогенен. Световната здравна организация няма безопасна концентрация за него. Не би трябвало да го има в атмосферата. Затова, когато има подобно замърсяване, децата не трябва да играят навън“, предупреди той.

Захлаждане, но без драма

През страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе краткотрайни валежи и временно понижение на температурите. Проф. Рачев обаче охлади големите думи около „студа“.

„Чувам да се говори за захлаждане, но максимални температури от 25-27 градуса през юли не могат да се нарекат студено време. Това е нормално лято, такова, каквото го помня от детството си“, каза климатологът.

По думите му юни е бил „перфектен“, а първата половина на юли също ще остане близо до климатичните норми. След средата на юли вече се очаква по-сериозно затопляне.

Европа се пече, България се измъква

Докато у нас жегата засега не получава главната роля, Западна Европа влиза в нова гореща серия.

„В Португалия, Испания и Франция започва третата гореща вълна. В Париж и Лондон температурите ще достигнат около 30-31 градуса, а в Мадрид - около 38 градуса“, обясни проф. Рачев.

Така България остава в по-комфортната част на картата - с лято, което не се прави на пустиня, но и не отменя чадърите напълно.

Морето е отличникът на седмицата

По Черноморието условията остават много добри за почивка. Морската вода вече достига 25-26 градуса, а въздухът ще бъде между 28 и 30 градуса. „Само време за море“, обобщи проф. Рачев.

Планините също предлагат добри условия, но с едно важно уточнение. Сутрешните температури там ще бъдат между 10 и 14 градуса, а туристите трябва да тръгват рано, защото следобед са възможни краткотрайни гръмотевични бури.

Дъждът ще мине, но няма да удави лятото

В сряда и четвъртък на много места в страната се очакват валежи. Количествата ще бъдат между 7 и 10 литра на квадратен метър, а локално могат да достигнат около 20 литра.

„По отношение на валежите и температурите времето е перфектно за всички сектори на националното стопанство“, каза още проф. Георги Рачев.

Прогнозата му звучи почти като лятна сделка - малко дъжд за земеделието, нормални градуси за хората и топло море за отпускарите. Само София тази сутрин получи по-мрачен бонус със своя облачен похлупак и мръсен въздух. Затова най-добрият план е прост - към морето смело, към планината рано, а при буря - без геройства.

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