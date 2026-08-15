Жълт код! Морето се обръща: опасни вълни

Жълт код за опасно вълнение е издаден по Черноморието днес, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

От института предупреждават, че комбинацията от силен вятър, прилив и бурно море може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. Препоръката към хората е да бъдат особено внимателни при шофиране и разходки в близост до морето.

По Черноморието ще има променлива облачност, а вълнението ще бъде 3-4 бала. По южното крайбрежие на места е възможен слаб дъжд. Ще духа умерен, временно силен по южното крайбрежие вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще достигнат 25-26 градуса, а морската вода също ще бъде около 25-26 градуса.

Днес ще преобладава слънчево време, с купеста облачност след обяд. Вероятността за валежи остава малка. В Югоизточна България ще духа до силен североизточен вятър, а жълтият код за силно морско вълнение остава в сила по Черноморието.

Максималните температури ще са между 25-26 градуса в североизточните райони и 32 градуса в крайните югозападни части на страната. В София се очакват около 27 градуса.

В планините ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност около и след обяд. Валежи не се очакват. Вятърът ще бъде умерен до силен от изток-североизток, като през деня постепенно ще отслабва.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра – около 13 градуса.

На Балканите също ще преобладава слънчево време. Временни увеличения на облачността се очакват следобед над планинските райони, но вероятността за валежи е малка. Съществена промяна в температурите не се очаква.