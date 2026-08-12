Рязък обрат с времето: Бури, порой, градушки

Рязка промяна на времето се очаква в четвъртък, когато по-хладен въздух ще нахлуе в страната и ще донесе гръмотевични бури, поройни валежи и условия за градушки. На места дъждът ще бъде временно интензивен, а вятърът ще се усили, като в Югоизточна България поривите ще бъдат временно силни. Най-динамична ще бъде обстановката в Югозападна България, Горнотракийската низина и планинските райони, сочи прогнозата на НИМХ.

През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. От североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините - значителна купесто-дъждовна облачност.

На много места в югозападните райони, Горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици.

Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен, в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в югозападните райони - до 35°, за София - около 29°.

планините ще се развива купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места, главно в Стара планина и Рило-Родопската област, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

Над Черноморието облачността ще бъде променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат - максималните ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.