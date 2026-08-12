Найо Тицин се уплаши. Взима решението

PR-ът на „Продължаваме промяната“ Найо Тицин обмислял да се оттегли от политиката, след като изживя рисков здравен срив и бе хоспитализиран по спешност, предаде „Филтър“. Тицин реши сам да разкрие подробности за инцидента, за да парира интерпретации на случилото се. Той поясни в социалните мрежи, че всичко започнало в кулоарите на парламента в сряда, 29 юли, към 9.40 ч., когато в един момент започнал да усеща стотици къси съединения в главата. Помислил си, че това е усещането за инсулт. Слава богу, се оказало, че не е това, но едва стигнал до медицинския кабинет на парламента, където лежал около час.

Почувствал леко подобрение, но на следващия ден потърсил помощ във Военномедицинска академия. „След скенер на главата се оказа, че няма страшно – нито е инсулт, нито е тумор. Но светът все така продължи да се върти в моята глава и се наложи хоспитализация, а диагнозата е непроизносимо словосъчетание – Персистиращо постурално-перцептивно замайване, на английски Persistent Postural-Perceptual Dizziness – хронично функционално вестибуларно разстройство. В резултат на което за 4 дни отслабнах 4 кг. И ми предписаха лятно спокойствие с шепа лекарства.“

Близки на Тицин твърдят, че случилото се сериозно е разтревожило не само него, но и съпругата му – оперната певица Александрина Пендачанска. Тя настоявала мъжът й да смени попрището и да се отдаде на по-спокоен живот, защото поставената диагноза е сигнал, че кризата може да се повтори.

Найо Тицин от дълги години се изявява като политически пиар – в момента на ПП, а преди това на партията на Иван Костов „Демократи за силна България“, все потънали или в процес на потъване. Той е син на художника график Атанас Нейков и започва кариерата си като журналист във вестник „Стандарт“, а по-късно и в БНТ. Започва да режисира и продуцира документални музикални филми, а продуцентската му къща СПОТЛАЙТ стои зад сериала „Четвърта власт“.

Мнозина помнят участието му в протестите срещу кабинета на Пламен Орешарски през 2013 г., когато се появява в зоната за сигурност пред Народното събрание с маска на Волен Сидеров и в усмирителна риза. Полицията го задържа за кратко и след като му съставя предупредителен протокол, го освобождава. Пред медии Тицин заявява, че неговата цел е била камерите да снимат как полицията извежда Сидеров от парламента в усмирителна риза.