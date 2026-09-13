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Обама: ИД не може да ни сплаши

Обама: ИД не може да ни сплаши

„Ислямска държава" не може да ни победи на бойното поле и затова се опитва да тероризира дома ни, но тя не може да ни сплаши", категоричен е лидерът н...

24 ноември | 20:26
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