Времето през седмицата: Студен фронт носи гръмотевици и градушки

Новата седмица ще започне с предимно слънчево и топло време, но още във вторник времето ще претърпи краткотрайна промяна. С преминаването на студен атмосферен фронт от северозапад ще проникне по-хладен въздух, ще се увеличи облачността и на места ще се развият гръмотевични бури с валежи и градушки, прогнозират от "Метео Балканс".

Впоследствие атмосферата отново ще се стабилизира и до края на периода се очаква постепенно повишение на температурите. Последните дни от седмицата отново ще бъдат горещи, като максималните температури на места ще достигат 33–38°C.

Понеделник – слънчево и горещо

Седмицата ще започне с предимно слънчево време в цялата страна. Вятърът ще бъде слаб, с източна и югоизточна компонента.

Температурите ще останат високи за средата на август, като максималните стойности ще бъдат между 30° и 35°C. В ниските части на страната и по поречията на големите реки времето ще бъде особено топло.

Вторник – преминаване на студен фронт и гръмотевични бури

По-съществена промяна на времето се очаква във вторник. С ориентирането и усилването на вятъра от северозапад ще започне проникване на по-хладен въздух, което ще доведе до временно понижение на температурите.

От запад на изток ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици и усилвания на вятъра.

При развитието на по-мощни конвективни клетки са възможни и градушки, както и локални по-интензивни валежи. Бурите ще се придвижват постепенно от запад на изток, като не всички райони ще бъдат засегнати по едно и също време.

След преминаването на фронта времето постепенно ще се стабилизира.

Сряда и четвъртък – повече слънце и постепенно затопляне

В средата на седмицата отново ще преобладава слънчево време. Следобед над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи ще бъде сравнително малка.

Вятърът постепенно ще отслабне, а в много райони временно ще стихва. Температурите ще започнат отново да се повишават след краткотрайното захлаждане във вторник.

В равнинната част на страната ще се задържи предимно сухо и топло време, докато в планините не са изключени изолирани краткотрайни превалявания.

Петък и събота – горещо, но с условия за изолирани бури

В края на седмицата температурите ще продължат да се повишават. Времето ще бъде предимно слънчево, но следобедните часове ще са свързани с развитие на купеста облачност над планините.

Именно през петък и събота вероятността за изолирани краткотрайни превалявания ще бъде малко по-висока. Те ще са локални и няма да обхванат съществена част от страната.

Вятърът ще остане слаб, а на много места ще бъде почти тих. С постепенното възстановяване на топлата въздушна маса температурите отново ще достигнат летни и горещи стойности.

Какво време ни очаква в края на периода?

Към последните дни от разглеждания период се очаква ново засилване на горещината. Максималните температури в страната ще бъдат най-често между 33° и 38°C, като най-високи стойности се очакват в традиционно по-топлите райони на Северна и Южна България.

Седмицата ще премине през три основни етапа – горещо и слънчево начало, краткотрайна атмосферна промяна с гръмотевични бури и захлаждане във вторник, последвана от постепенно стабилизиране и ново затопляне към края на периода.