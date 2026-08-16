7 сафрида - 7 евро. Ресторант гълта 1/3 от заплатата (КАСОВА БЕЛЕЖКА)

Ресторантът вече е истински лукс - привилегия само за най-богатите у нас. Зловещите цени не са само на морето. Жена подпали мрежата, публикувайки във фейсбук сметка от заведение. При това от Пловдив, който няма нищо общо с ценовите страсти, изубхнали около българската Евровизия. Клиентка остана доста разочарована след посещението си в ресторант в под тепетата. Жената използва социалната мрежа Фейсбук, за да разясни причината за недоволството си, пише plovdiv24.bg.

"Пловдив, литър вино наливно 28.50 евро, при условие че картонът 3 литра е между 10 и 15 евро, според вас нормално ли е? Порция от 5 сърчица 8.75 евро.

6/7 рибки сафрид, наредени върху намачкана хартия за имитация на обем - 7.10 евро. За нашата компания преди еврото повече от 240/250 лева не сме плащали, сега виждате. Ние лично спираме да ходим по заведения, почваме домашни сбирки", казва в поста си Анелия Златанова. Сметката, която тя показа е 219.40 евро - една трета от минималната работна заплата в България.

"А според теб нормално ли е да отидеш, да седнеш, да видиш менюто с цените и да си поръчаш всичко това? Писна ми от началото на годината да показват касови бележки и да се оплакват от цените. Нормалният човек би снимал менюто, би станал и би си тръгнал и после да го покаже в социалните мрежи недоволен, отколкото да седне, да си поръча, да си плати и след това да мрънка недоволен!

Докато има идиоти, които предпочитат да си поръчат, платят и след това да мрънкат, ще има и такива цени. Дреме му на собственика, че мрънкаш за цените, нали ти е взел парите, ти си мрънкай колкото искаш", смята друг потребител на социалната мрежа.