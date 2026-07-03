Синоптиците развалят плановете, нещо неприятно се задава

Неустойчивата въздушна маса остава над България и днес времето отново ще бъде капризно. На много места ще се развиват купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, дъждът ще бъде интензивен и значителен по количество. Има условия и за градушки, а максималните температури ще бъдат предимно между 27° и 32°, в София - около 26°.

Бурите остават на сцената

Вятърът ще бъде слаб, а в северозападните райони - умерен от запад-северозапад. С него ще продължи да прониква относително хладен въздух, който ще задържи температурите по-ниски от типичната юлска жега.

Най-сериозно внимание изискват районите в Западна и Централна Северна България. Там краткотрайните валежи може бързо да станат силни, а гръмотевичните бури да бъдат придружени със силен поривист вятър и градушка.

Планините няма да простят

Над планините също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, а в отделни райони явленията ще са интензивни.

Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21°, а на 2000 метра - около 14°.

Морето ще изглежда спокойно, но не съвсем

Над Черноморието също се очаква купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, а по северното крайбрежие те временно може да бъдат интензивни и придружени с гръмотевици.

Вятърът ще бъде слаб от запад-северозапад. Максималните температури по брега ще са между 27° и 30°, температурата на морската вода е 24°-26°, а вълнението ще бъде 1-2 бала.

Уикендът идва с нова доза изненади

В събота отново ще се развива купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на повече места в Централна и Източна България, а в отделни райони на Централна Северна България те ще са временно интензивни и значителни по количество, със гръмотевици и условия за градушки.

Вятърът ще бъде от северозапад, а температурите ще се понижат още. Максималните стойности ще бъдат от 24°-25° до 32° на места в Горнотракийската низина.

Слънцето се връща, но не печели напълно

В неделя и през първите дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд обаче облачността ще се увеличава по-съществено, а в неделя и понеделник краткотрайни валежи ще има на отделни места.

Във вторник по-значителна купесто-дъждовна облачност ще се развие в източните райони, където ще превали и прегърми. Вятърът ще остане от северозапад - слаб, временно до умерен, а температурите слабо ще се повишат.

Небето пак готви обрат

В сряда сутринта ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд от запад на изток отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици, със условия за градушки.

В четвъртък неустойчивото време ще продължи. Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевици, като в северозападната част от страната има повишена вероятност за по-интензивни явления.

Лятото засега не дава пълна власт на жегата

Прогнозата показва класическо юлско надлъгване между слънце, влага и по-хладен въздух. Това не означава провален сезон, но означава ден за повече внимание, особено при пътувания, планински преходи и следобедни ангажименти навън. Най-подвеждащи ще са часовете, в които времето започва спокойно, но бързо преминава към бури.

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