Общество

Мощна буря заля София, улици са под вода

Малко преди 15 часа небето над столицата започна да се смрачава

Мощна буря заля София, улици са под вода
01 юли 26 | 15:09
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Григор Атанасов

Мощна лятна буря се разрази над части от София. Малко преди 15 часа небето над столицата започна да се смрачава, чуха се гръмотевици и скоро след това се изсипа силна градушка. Улиците бързо се превърнаха в реки. Засега няма информация за инциденти и сериозни последствия от интензивния дъжд, придружен с градушка, предава "ДарикНюз".

За днес е в сила жълт код за интензивни валежи в цяла Западна България. Синоптиците предупреждават за мощни гръмотевични процеси, локални наводнения и рязък спад на температурите в западната половина на страната.

След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, но в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°.

Летните градушки са често явление у нас, породени от сблъсъка на горещ въздух и нахлуващи хладни атмосферни фронтове, които образуват мощни купесто-дъждовни облаци. Те нанасят сериозни щети на селското стопанство и автомобилите.

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Автор Григор Атанасов

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