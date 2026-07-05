Слънцето излиза на сцената, облаците пак ще правят следобедни номера

Времето ще се държи днес почти като звезда на лятото - предимно слънчево, но със следобедни капризи. Около и след обяд ще се появи купеста облачност, по-видима над източните райони и планините, където само на отделни места ще превали. Вятърът ще остане слаб до умерен, предимно от запад-северозапад, а на изток - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София - около 26°.

Малко облаци, малко интрига

Прогнозата на НИМХ за 5 юли 2026 г. потвърждава, че страната остава в летен режим, но не изцяло без изненади. Атмосферата ще позволи развитие на облаци около и след обяд, без това да носи повсеместни валежи. По-неустойчиви ще са планинските и източните райони, където кратките превалявания ще бъдат локални.

Планините ще флиртуват с облаците

Преди обяд над планините ще бъде предимно слънчево. По-късно купестата облачност ще се активизира, но краткотраен дъжд се очаква само на изолирани места. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, който ще напомни, че във високото лятото не винаги е толкова кротко.

Температурите там ще останат по-поносими - около 21° на 1200 метра и около 14° на 2000 метра. Това прави деня подходящ за разходки, но със задължителна едно наум за следобедните облаци.

Морето ще се прави на спокойно

Над Черноморието също ще бъде предимно слънчево, макар че около и след обяд ще има купеста облачност. Само на отделни места ще превали, така че плажният сценарий остава в сила. Ще духа умерен северен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от изток.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 25° и 27°. Морската вода ще е между 24° и 26°, а вълнението на морето - 2-3 бала.

Седмицата започва слънчево, но не съвсем невинно

В първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време. Около и след обяд обаче облачността отново ще търси внимание над планинските и източните райони. В понеделник на отделни места в планините ще превали, а във вторник и сряда краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и в Източна България.

Тогава дъждовете ще бъдат на повече места и с по-големи количества. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а температурите ще се повишат леко. В сряда максималните стойности ще бъдат между 27° и 32°.

Студен фронт влиза в сюжета

В четвъртък, със студен фронт, температурите ще се понижат с 2-3 градуса. В западните и централните райони ще бъде слънчево, докато на изток ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Там на много места все още ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

В петък и събота времето в цялата страна отново ще бъде предимно слънчево. След обяд главно над планините ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи ще е по-малка. Температурите пак ще тръгнат нагоре и в събота максималните ще бъдат между 28° и 33°.

Лятото очевидно няма намерение да отстъпва, но и няма да остави небето напълно без интрига. Голямата печалба е за онези, които планират деня си навреме - сутрин и преди обяд условията са по-стабилни, а следобедът остава за облачните изненади. Най-разумният ход е прост - слънцезащита за жегата и едно наум за кратките валежи там, където облаците решат да се покажат.

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