Безпрецедентно! Отчетоха страховит рекорд, очакват се невиждани последици

Температурата на световните океани достигна безпрецедентни нива, пробивайки рекорда от юни 2024 година. Това може да има невиждани последици за целия живот на сушата и в морето.

Това съобщи CNN, позовавайки се на данни от Европейската служба за климатични промени Copernicus. Тя комбинира измервания от сателити, кораби и буйове.

На 21 юни средната глобална температура на морската повърхност е достигнала 69,5 градуса по Фаренхайт (20,86 градуса по Целзий).

Експертите обясняват, че необичайната топлина е заради настъпването на Ел Ниньо, което едва започва.

Очаква се последиците да са огромни и да са най-силни за последните десетилетия. Освен това ситуацията е засегната от човешката климатична криза, която води и до по-високи температури.

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