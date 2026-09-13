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Да изчистиш океана

Да изчистиш океана

Остров от пластмаса расте в Пасифика, стана колкото цяла Средна Европа Австралийци създадоха плаващ кош за боклук, Балтимор събира отпадъци от приста...

14 март | 0:00
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269 000 тона боклуци в океаните

269 000 тона боклуци в океаните

Поне 269 000 тона пластмасови отпадъци плават по повърхността на океаните по света, показва изследване на международни експерти, публикувано в америка...

11 декември | 19:40
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