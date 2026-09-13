Безпрецедентно! Отчетоха страховит рекорд, очакват се невиждани последици
Заради настъпването на Ел Ниньо
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Заради настъпването на Ел Ниньо
Обявиха причината за промените в климата
Доскоро и двете планети джуджета оставаха слабо проучени заради отдалечеността си
Застрашаени са крехки видове в Тихия океан
Преоценени са данни, получени за първи път от космическия апарат "Вояджър 2"
То беше постигнато след 38-часово заседание
Балонният фукус е най-стабилният суперорганизъм, казват учените
Специалистите са измерили обема на водата, проникваща от повърхността към вътрешността на планетата
Остров от пластмаса расте в Пасифика, стана колкото цяла Средна Европа Австралийци създадоха плаващ кош за боклук, Балтимор събира отпадъци от приста...
Поне 269 000 тона пластмасови отпадъци плават по повърхността на океаните по света, показва изследване на международни експерти, публикувано в америка...
Холивудската звезда и активист за опазване на околната среда Леонардо ди Каприо направи поредно щедро дарение в името на своята кауза. Той дари 2 мили...
Звездата на Холивуд Лео ди Каприо ще направи дарение в размер на 7 милиона долара през идните 2 години с цел помощ за опазването на океаните, съобщи К...
Нивото им се покачва с 60% по-бързо от прогнозите на ООН