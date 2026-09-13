Безпрецедентно! Отчетоха страховит рекорд, очакват се невиждани последици
Заради настъпването на Ел Ниньо
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Заради настъпването на Ел Ниньо
Времето излиза от граници, задават се глобални последици
Ето каква е причината за бурята и какво последва
Каква е прогнозата за следващите дни
Ужасяващи последици
Особено уязвими са страдащите от високо кръвно налягане
Последиците от подобно събитие биха били катастрофални
Последиците са като тези в Япония
Говори Сюлейман Пампал
Много са падналите дървета и отстраняването им е започнало
Говори руският зам.-министър на външните работи
Асошиейтед прес посочва ключови фактори, които трябва да се знаят
Две са регистрирани в днешния ден
Тя отбеляза, че експулсирането от България надхвърля "далече дипломатическата практика"
Медици предупреждават за отключване на захарен диабет
Трима граждани на Норвегия ще получат обезщетение поради негативни последици за здравето им
Актьорът има бъбречни проблеми след боледуване
За да бъдат избегнати негативни последици за бъдещето на децата, директорът на СЗО Европа призова за научнообосновани политики
По-рядко се регистрират инсулти, деменция и други неврологични смущения
Парите идват от инструмента REACT-EU за справяне с последиците от пандемията