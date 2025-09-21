Любопитно

Мощна магнитна буря ни удря до часове

Особено уязвими са страдащите от високо кръвно налягане

21 сеп 25 | 15:21
Агенция Стандарт

На 22 септември ни удря мощна магнитна буря. 

Това става ясно от специализирания сайт Meteo Agent. 

Бурята ще бъде с интензитет на Kp индекса 4.7. 

При децата се проявява свръхчувствителност към смущенията в магнитосферата. Симптомите са:

- Липса на апетит

- Постоянен плач

- Раздразнителност

- Разсеяност

- Потиснатост

- Безпокойство

- Трудно заспиване или безсъние (доказано е, че в организма на деца и възрастни се потиска продукцията на хормона мелатонин, който насърчава прехода от будност към сън и е важен за привикване на тялото към външни влияния)

- Аритмии или други сърдечно-съдови проблеми

- Обостряне на някои инфекции

При възрастните, в резултат от магнитни бури, може да настъпят:

- Главоболие или пристъпи на мигрена(когато болката обхваща части от главата )

- Болки в ставите

- Изпотяване на крайниците

- Втрисане

- Обща телесна слабост

- Дискомфорт в областта на гърдите

- Влошаване на хронични заболявания

Особено уязвими са страдащите от високо кръвно налягане, което може рязко да се покачи, заедно с ускорено сърцебиене – надвишаване на нормалната честота на сърдечния ритъм, която варира от 60 до 100 удара в минута.

Поради понижената концентрация на кислород във въздуха, при дългогодишна и зле лекувана хипертония се повишава рискът от инфаркт или инсулт.

Увеличаването на хормоните на стреса – кортизол и адреналин, освен спазъм на кръвоносните съдове и рязко повишаване на кръвното налягане, причинява и чести прояви на агресия.

 

Автор Агенция Стандарт
