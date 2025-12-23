Откриха уникални свойства на един от най-важните витамини

Големи дози витамин C могат да осигурят известна защита на белите дробове от вредното въздействие на фините прахови частици в атмосферата, наречени PM2.5, които са свързани с проблеми като астма и рак на белия дроб.

Изследователи от Технологичния университет в Сидни (UTS) проведоха експерименти с мишки и лабораторно отгледани човешки тъкани, за да изследват ефектите на витамин C върху тъкани, изложени на фините частици. Те установиха, че витаминът предпазва от някои основни увреждания на клетките, причинявани от замърсяването на въздуха.

В частност, витамин C намалява загубата на митохондриите – „енергийните станции“ на клетките, намалява възпалението и предотвратява увреждането на клетките от оксидативен стрес, причинен от реактивни молекули.

Като известен антиоксидант, витамин C беше тестван за потенциалната си защитна роля срещу замърсителите на въздуха.

Изследователите отбелязват, че добавките с витамин C могат да смекчат неблагоприятните ефекти от ниска експозиция на PM2.5 и биха могли да бъдат препоръчани за хора с висок риск.

Въпреки окуражаващите резултати, са необходими допълнителни изследвания, за да се провери дали дози, достижими при хора, осигуряват същата защита, както при лабораторно отгледаните тъкани и миши модели.

Нивата на замърсяване и дозите витамин C в експериментите са били внимателно калибрирани и може да не отразяват реалното излагане на хората.

Замърсителите PM2.5 се произвеждат от задръствания, горски пожари и прашни бури, а последните години показват колко опасни могат да бъдат тези малки частици за здравето.

Проучването показва, че дори ниски нива на този вид замърсяване могат да причинят сериозни увреждания на клетъчно ниво, като замърсяването, на което са били изложени мишките, съответства на нивата в много развити страни.

В идеалния случай усилията за подобряване на качеството на въздуха трябва да продължат, но допълнителният витамин C може да бъде един от начините за защита от ефектите на фините прахови частици.

Според молекулярния биолог Брайън Оливър от UTS, това проучване дава надежда за евтино превантивно лечение на глобален проблем, който засяга стотици милиони хора, като подчертава, че няма безопасно ниво на замърсяване на въздуха за белите дробове, съобщи Vesti.bg

