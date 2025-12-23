Мария Бакалова тъгува по първата любов

Мария Бакалова покори Холивуд и той е в краката й.

Но на талантливата българска актриса изобщо не й върви в любовта.

Възпитаничката на НАТФИЗ, получила силен старт от школата на Башар Рахал е имала силна първа любов. Мария и до днес пази топъл спомен и общите им снимки и казва с носталгия за бившето си гадже, че е „прекрасно момче“.

Той се казва Павел Кралев и е от Бургас. Двамата с Мария Бакалова се познават от деца, но са първата сериозна връзка един за друг по време на ученическите си години.

С днешна дата Павел е проспериращ бизнесмен в областта на строителното предприемачество.Има брат близнак и двамата са синове на строителен бос от морския град.

Любовта на Павел и Мария трае две години, но той хлътва до уши в друга красавица- Инна Куртлакова. Двамата също се разделят, но си остават приятели.

Още по време на връзката им Мария решава твърдо да стане актриса и следва пътя си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com