Румънска олимпийка се пусна в порносайт

За участничката в Зимни олимпийски игри Александра Янкулеску решението да създаде профил в известна платформа за възрасни, се оказва съдбоносно. То променя живота ѝ из основи, спасявайки я от изтощителното ежедневие, в което съчетава тренировките с три различни работни места.

Преди да предприеме тази стъпка, 34-годишната румънско-канадска спортистка живее на ръба на оцеляването, споделя самата тя.

Янкулеску има богата спортна кариера, която започва по стъпките на майка си (национална шампионка на Румъния по бързо пързаляне с кънки). Въпреки че треньори я насочват към ските и тениса, тя избира кънките, тъй като това е спортът, който семейството ѝ може да си позволи.

След като представи Румъния на Зимните олимпийски игри през 2018 г. в Пьонгчанг (на 500 метра бързо пързаляне с кънки), днес тя отново ще има участие на Игрите в Милано-Кортина, но този път като коментатор.

Днес Алекс не само финансира спортните си мечти чрез платформата за съдържание, но и помага на други атлети да последват примера ѝ, за да се справят с финансовите трудности в нишовите спортове.

„Бях запленена след първия си златен медал на 11 години. Можех да стана тенисистка или скиорка, но кънките бяха достъпният вариант за нас тогава. Трябваше да работя на три места едновременно. Беше невероятно трудно“, споделя тя пред SunSport.

„Работех в магазин за суши в мола, в Lululemon четири дни в седмицата, а през уикендите – в ресторант. Спомням си как пропусках тренировки във фитнеса или трябваше да ги правя една след друга, събуждайки се още по-рано, за да тренирам, преди да отида на работа. Просто нямах избор“, спомня си още тя.

Обстоятелствата се променят, когато през 2020 г., по време на пандемията, Янкулеску емигрира от Канада в Нидерландия. Тя не владее езика и трудно намира работа, а парите, които е събрала от продажбата на вещите си в Калгари, започват да свършват.

Тогава неин приятел ѝ предлага онлайн платформа, в която създателите на съдържание могат да печелят пари, независимо дали споделят кадри „зад кулисите“ от живота си като атлети или нещо по-предизвикателно.

Янкулеску се превръща в един от първите спортисти, постигнали успех в платформата. Финансовите награди и свободата, която те носят, убеждават и други атлети да последват примера ѝ. За нея това се оказва истинска благословия, докато се бори да се възстанови от контузия в гърба и да запази жива олимпийската си мечта в колоезденето.

Тя обяснява: „Това беше най-доброто решение в живота ми. Екипировката и рехабилитацията, в които мога да инвестирам сега, са нещо, за което преди дори не смеех да мечтая.“

