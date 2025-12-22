Ето кога ще почиваме през 2026 г.

Приближаващата 2026-а година ще бъде малко по-щедра откъм дълги уикенди и възможности за почивка – основно заради разположението на празниците спрямо уикендите.

Докато през 2025 г. много от националните празници се падаха в средата на седмицата (1 май, Гергьовден, Коледа), което накъсваше работния ритъм, без да дава възможност за дълга почивка без пускане на отпуск, през 2026 г. празниците се „залепят“ по-добре към уикендите (особено 1 май и Коледа, която става 5-дневна ваканция).

Ето и подробен списък на почивните дни и официалните празници в България през 2026 г., включително дългите уикенди и допълнителните почивни дни заради приемането на еврото:

1 януари (четвъртък): Нова година

2 януари (петък): Извънреден почивен ден за улесняване на банковия и техническия преход към еврото

Това създава 4-дневна почивка в началото на годината (1 – 4 януари)

3 март (вторник): Ден на Освобождението на България от Османско робство

10 – 13 април (петък – понеделник): Великден

Почива се 4 дни: от Разпети петък до втория ден на Великден.

1 май (петък): Ден на труда

Дълъг уикенд: 1 – 3 май.

6 май (сряда): Гергьовден

24 май (неделя): Ден на светите братя Кирил и Методий

25 май (понеделник): Почивен ден (компенсация)

Дълъг уикенд: 23 – 25 май.

6 септември (неделя): Ден на Съединението

7 септември (понеделник): Почивен ден (компенсация)

Дълъг уикенд: 5 – 7 септември.

22 септември (вторник): Ден на Независимостта

1 ноември (неделя): Ден на народните будители (неприсъствен за учебните заведения, не се компенсира за работещите)

24 декември (четвъртък): Бъдни вечер

25 декември (петък): Рождество Христово

26 декември (събота): Втори ден на Коледа

28 декември (понеделник): Почивен ден (компенсация за 26-и)

Дълъг уикенд: 24 – 28 декември (5 почивни дни)

