Мощна магнитна буря удари Земята. Последиците

Лабораторията по слънчева астрономия към ИКИ на РАН съобщи за втората магнитна буря през 2026 г., която се е случила на 11 януари. Събитието беше съпроводено от мощни полярни сияния.

На места долната граница на сиянията е достигнала географски ширини от около 50 градуса.

Интензитетът на явлението е достигнал десето ниво по скалата.

Добри условия за наблюдение са имали жителите на някои райони на Русия, Скандинавия, Полша и Германия.

Причината за бурята е достигането до Земята на облак плазма с размери от няколко десетки милиона километра, изхвърлен по време на едно от слабите слънчеви изригвания през последните дни.

Вечерта на 11 януари се наблюдава интензивен пик на полярните сияния. Специалистите посочиха, че при ясно небе явлението е било визуално достъпно за наблюдение в диапазона на географските ширини от 55 до 75 градуса.

В ивицата от 50 до 55 градуса сиянието е можело да бъде уловено от фотоапарати и камери на телефони.

