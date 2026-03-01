Евгени Генчев призна за Валерия

Според Евгени Генчев всичко в живота ни се случва заради любовта или липсата ѝ.

„Най-големият компромис, който съм дал в любовта е това да бъда всеотдаен. Когато дадеш всичко, ти се изпразваш от съдържание. А когато съдът е празен, човек изгубва интерес и започва да гледа другаде“, каза той пред Мон Дьо.

Пианистът коментира и връзката му с Валерия след втория сезон на "Ергенът".

„Аз я бях приел за човекът, с когото ще си умра. Ала когато умираш всеки ден заради този човек, той няма място в твоя живот. Дадох ѝ последен шанс за промяна… Трябваше да настъпи цялостна метаморфоза, което нямаше как да стане. Но аз си го бях навил на пръста. В търсенето на тази фиксидея мисля, че бях прекалено краен, но ние предадохме идеята за тази нестихваща любов – защото любов имаше. Времето винаги беше нейно, и никога наше или мое. Така че прецених да не правя повече жертви със себе си. Последно заради жена плаках заради Валерия, защото тя ми разби сърцето. Но вече не съм сам. Щастлив съм и вярвам, че най-хубавото е пред мен“, каза той.

Евгени споделя, че последната най-голяма лъжа по негов адрес е, че е гадже на Азис: „Това не е вярно. Ние сме добри приятели, но за лични отношения няма как да става въпрос.“

Музикантът коментира и участието му в Hell’s Kitchen.

„Аз обичам да готвя, но на далечно ниво, от това, което се изисква в Hell’s Kitchen. Едно такова риалити може да ме предизвика и да ме постави в ситуации, в които не съм бил. Аз обичам да си угаждам, но съм и човек с ред и дисциплина, изградени с много безсънни нощи. Дадох и обещание на шеф Ангелов, че ще дам каквото мога. Тепърва се уча, но съм в правилните ръце. Една хубава морковена торта може да се доближи до добрия секс. Прави си сметка, колко кофти е той“, шегува се той.

През април Евгени Генчев ще излезе на една сцена с Пласидо Доминго и Соня Йончева. „Пласидо Доминго може би беше първата класическа касетка, която съм слушал като малък. Той е жива легенда. Досега не съм имал близка среща с него и много се вълнувам. Със Соня не се познаваме, познавам брат ѝ.“

