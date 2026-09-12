Топ инфлуенсърка подлуди мъжете с тази реплика
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Пианистът е трябвало дълго време да пази в тайна успеха си
Продуцентът Кирил Кирилов и пианистът Евгени Генчев бяха специални гости за ЧРД на тризнаците Аргирос
За първи път в историята на „Хелс китчън“ победителят е избран единодушно от журито, коментира шеф Ангелов лидерството на топ пианиста
Големият шампион в предаването ще бъде определен утре вечер
Продуцентът Кирил Кирилов уговори дата с гениалния тенор
Феновете на известния музикант са убедени, че той ще бъде победителят
Музикантът коментира и участието му в Hell’s Kitchen
Известният пианист и топ виолончелистът са състуденти от Лондон
Той и Диана Любенова са главните герои в „Bella donna”
В хитовия музикален спектакъл звучат класики и модерни интерпретации
Топ пианистът с главна роля в „Bella Donna”, премиерите са на 10 и 12 ноември
Гръмотевиците не попречиха на топ пианиста да получи овации след концерта си във Варна
Специални гости в спектакъла на известния пианист „Валсът на Розите“ са Мариус Куркински, Марта Петкова, Никола Хаджитанев
Гордея се с него, че разголи душата си пред публиката, каза пианистът
Кирил Кирилов и Евгени Генчев бяха на концерта на оперната прима във Виена
Новата песен е с авторската музика на известния артист
„Омлет“, поредната песен на пианиста, влезе в топ 10 на трендинг в Ютюб
Пианистът е щастлив в личен план
Талантливият пианист подготвя новогодишен концерт, романтика и рок