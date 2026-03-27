Любопитно

Евгени Генчев учи шеф Ангелов да свири на пиано

Феновете на известния музикант са убедени, че той ще бъде победителят

27 мар 26 | 12:21
261
Агенция Стандарт

Евгени Генчев за пореден път доказва, че граници в жанровете за него няма, защото умее да залага на креативността и творчеството. Известният пианист, който се справя за шестица с актьорските задачи в хитовия спектакъл на „Ажур пико“ „Bella donna“, вече е пълен отличник и в кулинарията – десетки негови фенове са категорични, че той ще бъде победителят в актуалния сезон на „Хелс китчън“. „Евгени е българското момче, с което можем да се гордеем – каква огромна разлика между него и другите участници във формата.“, пише Мария Иванова. „Той е най-адекватният и най-достойният.“, категорични са други зрители, аплодиращи майсторството на Евгени, който разполага с най-много имунитети в шоуто.

„Пръстите на Евгени са застраховани за милиони, а самият той е свирил на една сцена с Том Джоунс, Лейди Гага, Мариус Куркински.​ За него готвенето е като музиката.“, коментират в „Хелс китчън“. Неслучайно шеф Ангелов нарече една от последните му презентации „най-изящната до момента“. „По всичко личи, че си човек на изкуството. Всеки детайл е съществен за теб. Да избереш продуктите, да ги оформиш съвършено, да ги сготвиш съвършено  - и само за 45 минути.“, щедър като никога е шеф Ангелов, не само защото Евгени го учи да свири на пиано. Генчев има още една тежка задача – като отличник да превърне платинените в истински отбор.

Автор Агенция Стандарт
