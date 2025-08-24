Фурор! Евгени Генчев пребори природна стихия

Евгени Генчев направи изключителен концерт в Летния театър на Варна, пореден от републиканското му турне. Дори бурята и гръмотевиците не успяха да попречат на топ пианиста да получи абсолютно заслужените овации на безбройните меломани, които след финала искаха бисове с викове „още“. Вечерта обаче започна достатъчно драматично – заради проливния дъжд спектакълът „Валсът на Розите“ трябваше да започне с 40 минути закъснение, а Евгени Генчев да „опакова“ рояла си в найлони. Той и продуцентът Кирил Кирилов бяха изключително притеснени за балетистите, които като нищо можеха да се контузят върху хлъзгавата от небесната вода сцена. Но Марта Петкова и Никола Хаджитанев, абсолютни звезди на Националната опера, демонстрираха висш пилотаж и не допуснаха природната стихия да наруши професионалното им съвършенство.

Зрителите слушаха със затаен дъх шедьоври на Бах и Бетовен, Шопен и Лист, Рахманинов и Скрябин, фолклорни мотиви в атрактивни модерни аранжименти и оригинални композиции. Те аплодираха шедьоври и на Шекспир в интерпретация на самия Мариус Куркински, който е подбрал за турнето любимите си сонети на гениалния бард. Двамата с Евгени Генчев постигат изящна хармония между нотите и думите, между стила и емоцията, между екзистенциалната тъга на световните автори и енергията на музите. Пианото на Евгени да дописва посланията на Шекспир е по идея на Кирил Кирилов, който не познава граници в проектите си – той отдавна е в творчески тандем с Мариус Куркински, а от няколко години работи и с Евгени Генчев. А както се знае, Куркински изтънко разбира Шекспир – и като актьор, и като режисьор.

Евгени Генчев коментира в навечерието на арт маратона из България, че розата и валсът са специални символи за него. На 26 август страхотният спектакъл с романтичното лого ще напълни душите на познавачите и в Летния театър на Бургас. „Диалогът между изкуствата отвежда в други измерения и предизвиква различен тип интелектуално удоволствие“, категоричен е Кирил Кирилов, а Евгени Генчев продължава да доказва, че никакви женски или други интриги не могат да нарушат вдъхновението му или да му отнемат от обичта на публиката.

