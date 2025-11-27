Министерството на културата се срещна с независими творци

Ръководството на Министерството на културата покани в ранните часове днес представители на независимия културен сектор и проведе среща с тях. В продължилия близо три часа разговор участваха заместник-министрите на културата Георги Султанов и доц. д-р Тодор Чобанов, началникът на кабинета на министъра на културата Константина Атанасовска, както и изпълнителният директор на Национален фонд „Култура“ София Щерева.

Представителите на независимия културен сектор споделиха своите притеснения, искания и въпроси, свързани с администрирането на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, а екипът на Министерството ги изслуша подробно в дух на диалогичност и добра воля. Бяха дадени конкретни отговори, както и уверение, че поставените теми са чути и ще бъдат адресирани приоритетно.

По време на срещата беше постигнато съгласие да бъдат определени медиатори, които ежедневно да подпомагат комуникацията между Национален фонд „Култура“ и независимия културен сектор. Целта е по-ефективен обмен на информация и навременно решаване на текущи въпроси, така че проектите на бенефициентите в културата да бъдат успешно реализирани.

В края на срещата бе постигнато съгласие, че Министерството на културата и независимият културен сектор споделят една обща цел – развитието на устойчива среда, която подкрепя плурализма, разнообразието, широкия достъп до култура и свободата на творческите практики.

