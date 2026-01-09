Джулия Робъртс с неочаквани думи за "Хубава жена"

Джулия Робъртс не би участвала в „Хубава жена“, ако филмът се снима днес.

58-годишната актриса изигра ролята на проститутката Вивиан Уорд в романтичната комедия от 1990 г., но твърди, че за нея би било „невъзможно“ да се появи в такъв филм днес, защото мирогледът на хората се е променил.

„О, това е невъзможно. Имам прекалено много години с тежестта на света в себе си, за да мога да левитирам в такъв филм, нали? Не тежестта на света в негативния смисъл, а просто всички неща, които научаваме, всички неща, които събираме по пътя си. Би било невъзможно да играя някой, който е наистина невинен, в известен смисъл. Искам да кажа, че е странно да се каже за проститутка, но мисля, че в нея имаше нещо невинно, нещо като... Предполагам, че просто се дължи на младостта“, заяви тя пред Deadline, предаде БГНЕС.

Мненията за „Хубава жена“ – където героинята на Джулия започва връзка с богатия корпоративен хищник Едуард Луис (Ричард Гиър) – са се променили с времето и Робъртс може да разбере защо някои хора сега се чувстват некомфортно с филма.

„Е, мисля, че винаги, когато има голям период от време и културни промени... Помислете за всички филми и пиеси от 20-те, 30-те и 40-те години – ако ги гледате сега, ще си кажете: „Как хората казват тези неща, правят тези неща?“ Мисля, че това са изборите, които правим като артисти, като ценители на изкуството и хора, които обичат да четат книги и да ходят на театър, и да, времената се променят, хората се променят, идеите се променят“, обясни тя.

Носителката на „Оскар“ също така участва заедно с Хю Грант във филма „Нотинг Хил“ от 1999 г., в който играе холивудска звезда, която се влюбва в собственик на книжарница в Лондон, и призна, че първоначално е смятала концепцията за „глупава“.

„Боже, просто си спомням, когато агентът ми се обади за „Нотинг Хил“ и си помислих: „Е, това звучи като най-глупавата идея за филм, в който бих могла да участвам. Ще играя най-голямата филмова звезда в света и какво ще правя? И после какво ще се случи? Това звучи толкова глупаво. И после прочетох сценария и си казах: „О, това е толкова очарователно. Толкова е забавно. О, боже. И тогава отидох на обяд с Ричард (Къртис) и (продуцента) Дънкан (Кенуърти) и любимия Роджър Мичъл, нека почива в мир“, разказа актрисата.

Джулия Робъртс призна, че все още планирала да откаже ролята по време на обяда.

„(Щях да им кажа): „Не, това няма да се получи. Отказвам се от този филм. А те бяха толкова очарователни, мили и забавни. И си помислих: „Уау, това наистина ще се случи“. И прекарахме прекрасно време, докато го снимахме. Кастингът беше перфектен (от Мери Селуей), всички приятели, всички. Беше страхотно. И прекарахме прекрасно време. И мисля, че Роджър просто създаде филма по начин, по който той беше успешен на всяка крачка. Той постигна целите си във всеки един аспект. Алек Болдуин! Това е брилянтен кастинг“, сподели тя.

