Джулия Робъртс с неочаквани думи за "Хубава жена"
58-годишната актриса изигра ролята на проститутката Вивиан Уорд в романтичната комедия от 1990 г.
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58-годишната актриса изигра ролята на проститутката Вивиан Уорд в романтичната комедия от 1990 г.
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Филмът "Хубава жена" се превръща в мюзикъл на Бродуей. Режисьорът на лентата Гари Маршал и продуцентката Пола Уогнър търсят композитори, текстописци и...