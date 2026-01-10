Голям актьор прекрачи границата! Разследват го за нещо непростимо

Издадена е заповед за арест на актьора Тимъти Бъзфийлд за предполагаемо насилие над непълнолетно лице на снимачна площадка на тв сериал, съобщават презокеанските медии.

68-годишният носител на награда „Еми“ е най-известен с ролите си в „Западното крило“ и „Поле на мечтите“ и е женен за звездата от „Малка къща в прерията“ Мелиса Гилбърт от 2013 г.

Бъсфийлд, който има три деца двете си от бившите си съпруги, е обвинен в две престъпни сексуални действия.

Според разследващите, Бъзфийлд е извършил действията си на снимачната площадка на телевизионния сериал The Cleaning Lady, който той е режисирал и в който е участвал като актьор. Инцидентите са се случили между ноември 2022 г. и пролетта на 2024 г., когато детето е било на 7–8 години.

В жалбата се посочва, че детето е получило посттравматично стресово разстройство (ПТСР) и страда от тревожност и кошмари, свързани със случилото се.

Властите издадоха заповед за арест на 9 януари 2026 г., но Бъзфийлд не е бил задържан незабавно и полицията призовава актьорът да се предаде доброволно.

До момента представителите на Бъзфийлд и студиото, снимащо сериала (Warner Bros./FOX), не са направили официален коментар по случая.

Според криминалистите случаят подчертава рисковете на децата на снимачни площадки и необходимостта от засилени мерки за защита на малолетните.

