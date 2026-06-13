Министерството на културата се срещна с независими творци
Министерството на културата и независимият културен сектор споделят една обща цел
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Министерството на културата и независимият културен сектор споделят една обща цел
По процедура се предоставя финансиране в размер от 500 хиляди до 2 милиона лева
Обсъдени бяха предложенията на гилдиите по методиката за финансиране
Започва укрепването на легендарното Рибарско училище
Възстановяват Тревненската школа