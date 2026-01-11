Три кино диви по нов път

Според китайския хороскоп Огненият кон, който определя темпо ритъма и емоциите на 2026-а, носи страст, решителност и воля. Той не търпи ограничения, не обича рутината и подтиква към действия. Затова през новата година ще бъдат възнаградени и възмездени хората, които уверено поемат рискове и не се страхуват от предизвикателствата на живота. А това е точната характеристика за трите най-известни жени в Холивуд, които обръщат нова страница, без да изчисляват какво ще им струва тази смелост.

Развод ми дай

Както се знае, Никол Кидман първа е подала молбата за развод с кънтри певеца Кийт Ърбан. За някои неочаквано, за други не. Актрисата дори не иска издръжка от музиканта – нито за себе си, нито за двете им дъщери. От няколко дни звездите, които през юни бяха засечени за последно заедно на мач от Световното първенство по футбол в Нешвил, са официално разведени и юридически необвързани след 19-годишен брак, което за Холивуд си е цифра. Съдия Стефани Дж. Уилямс от Нашвил, щата Тенеси, е сложила край на връзката им, обявявайки, че постигнатите между тях споразумения относно разпределението на имуществото и определянето на попечителството над децата са напълно задоволителни. Пак според нея „между страните съществуват непреодолими различия, които правят продължаването на брачните отношения непрактично и невъзможно“. Вече бившите съпрузи, които бяха разделени от началото на миналото лято, когато Ърбън се настани в собствено имение в Music City и не проявяваше желание за помирение, не са присъствали на заседанието. Законодателството на щата Тенеси изисква 90-дневен период, преди разводът за двойки с непълнолетни отрочета да влезе в сила. Фейт Маргарет и Съндей Роуз все още са тийнейджърки и ще живеят основно с Никол Кидман. Те ще бъдат с майка си 306 дни годишно, а с баща си – 59. Трите остават в Нашвил, а имотите ще бъдат разделени приблизително по равно. Всеки от бившите партньори запазва собствените си активи, което подсказва, че са имали предбрачен договор.

В съдебните бумаги подробно са били описани плановете за отглеждането на момичетата. Кидман и Ърбан са се съгласили да не говорят „лошо“ за общото си минало и за фамилиите си и да „насърчават всяко дете да продължава да обича другия родител и да се чувства комфортно и в двете семейства“.

Остава да се изясни защо 58-годишната Кидман изведнъж е преценила, че й е жизнено необходимо да се раздели с почти връстника си Ърбан, с когото дни, преди да гръмне новината за разлъката им, се лигавеха в социалните мрежи, кълнейки се във вечна любов. Припомняме, че двамата се откриват в Лос Анджелис през 2005-а и се женят в Сидни през следващата година. До сватбата Ърбън си ергенува на воля, а тя е щастливо разведена с Том Круз, въпреки че осиновените им деца Изабела и Конър не искат и да чуят за родителите си. Малко след сватбата Ърбън влиза в клиника за лечение на зависимости – период, който самият музикант описва като момент, в който бракът им е бил пред разпад. По-късно той публично признава, че благодарение на подкрепата на Кидман се справя с проблемите.

Може само да се гадае дали една от последните роли на Кидман – в скандалния и посредствен филм „Бейбигърл“, не е превъртяла душевната й нагласа. Въпросната Роми се впуска в гореща и забранена брутална еротика с много по-младия си стажант, изигран от Харис Дикинсън, познат ни от "Идиотският триъгълник". Властната бизнес дама с кеф приема заповедите на подчинения си и ги изпълнява покорно. Кидман получи наградата на фестивала във Венеция, но образът е далеч от най-качествените й постижения. Но тя принципно ги умее тези превъплъщения – като в "Широко затворени очи" с Том Круз и в "Земя на странници" с Джоузеф Файнс.

Другият въпрос, който вълнува светските хроникьори, е дали Ърбън наистина е изневерил с млада кънтри изпълнителка, докато все още е бил женен за Кидман.

Междувременно Никол Кидман беше засечена няколко пъти в компанията на Ръсел Кроу. Тепърва ще се разбере дали между тях се ражда някакъв романс или той я утешава дружески. Кроу, който също има тежък развод зад гърба си – заради пропаднала любов с Мег Райън, е стар приятел с Кидман още от австралийската им младост. За първи път се появяват заедно на екрана през 2018 г. в драмата „Изгубеното момче“, където са семейна двойка. В момента Кроу е все така с много по-младата от него колежка Бритни Териот. Кидман пък вече е подписала договори за няколко нови проекта.

Да напуснеш Ла Ла ленд

Анджелина Джоли напуска Холивуд, за да отвори нова страница в живота си - най-вероятно извън САЩ, съобщиха източници пред Page Six. 50-годишната актриса, режисьор, продуцент и филантроп продава историческото имение на великия кинаджия Сесил Б. Демил на стойност 25 милиона долара, в което живее от 2016 г. Тя дискретно показва имота на потенциални купувачи, твърди People. През 2026 г. звездата ще разделя времето си между Ню Йорк, където се намира нейният моден бутик Atelier Jolie, Европа, където пътува „за повече уединение“ и дългогодишния си втори дом Камбоджа. „Тя не може да се отдалечи достатъчно от драмата. Единственият начин е да си тръгне“, коментира Джей Бенджамин, с когото са близки от 2005 г. „Ще замине и ще се освободи от напрежението - ще работи само това, което носи радост на сърцето и душата й. Тя е прекрасна, талантлива и щедра жена“, добавя актьорът.

Всъщност Джоли и преди е изразявала желанието да напусне „Ла Ла ленд“, както наричат Холивуд. Казвала е, че е обвързана с Лос Анджелис, само докато всичките ѝ шест деца навършат 18. Най-малките от тях, близнаците Нокс и Вивиен Джоли Пит, ще празнуват въпросния рожден ден през юли.

Анджелина от дълги години насам снима по-често в Европа и в Азия, отколкото в Америка. Майка й е французойка, тя говори езика й без проблем, а преди сложния и проточил се мъчителен развод с Брад Пит, многолюдната им фамилия живееше щастливо във френското си имение. Или поне така изглеждаше отстрани. Засега не се е чуло Джоли да се среща тайно или явно с обожател. Има един заподозрян, който периодично се появява край нея – Джони Деп, но няма категорични доказателства, че между тях има нещо повече от споделяне на житейски неволи.

Очаквай неочакваното

Дженифър Лопес не е готова за нови любовни срещи след развода си, твърдят медии зад океана. Въпреки че 56-годишната звезда и бившият ѝ съпруг Бен Афлек официално сложиха край на брака си преди близо година, тя все още не се оглежда за нов мъж и засега е щастлива да остане необвързана, е коментарът на светските наблюдатели. Но както се казваше в една от романтичните комедии на Лопес, очаквай неочакваното. „За нея всичко се върти около работата и децата. Изглежда абослютно доволна“, споделя източник пред People.

Актрисата и певица има 17-годишни близнаци – Макс и Еми, чиито баща е Марк Антъни. Лопес и Афлек прекратиха първата си годеж през 2004 г., но подновиха романтичната си връзка през 2021 г. Ожениха се през юли 2022 г., а тя подаде молба за развод две години след втората им сватбена церемония в Джорджия, посочвайки 26 април 2024 г. като дата на раздялата им.

Лопес обяснява, че се наслаждава на моминския си живот, след като през годините е преживяла „различни предизвикателни ситуации“. „Да, днес не търся никого. Може би винаги съм се питала какво мога да направя, когато съм сама, какво ще стане, ако просто съм свободна?“, споделя тя пред списание Interview.

„Казах на децата, че моментът е труден, но ще изляза от него по-силна и по-добра. Обещах и го изпълних. Те го усещат. Това ми носи огромно вътрешно спокойствие. Щастлива съм, че съм една стъпка по-напред. Горда съм, че сега те са по-силни и по-зрели благодарение на това. Но наистина не би беше лесно. Случиха се неочаквани неща“. И не крие, че се е обърнала към книги, терапия и саморефлексия, за да се излекува. Подготвяйки се за ново турне, добавя: „С времето се чувствам все по-добре в собствената си кожа. Трябва да си завършен като личност, ако искаш да имаш нещо, което е завършено. Исках да докажа на себе си, че мога да постигна това, да бъда завършена.“ Но признава, че след раздялата е изпитвала страх, тъга и отчаяние. "Не мога обаче да търся щастието в други хора, а да го открия в себе си."

Звездата е била омъжена за Оджани Ноа от 1997 до 1998 г., за Крис Джъд от 2001 до 2003 г. и за Марк Антъни от 2004 до 2014 г. Тя се сгоди за Алекс Родригес през 2019 г., преди да прекратят връзката си през 2021 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com