Две мощни имена ще оглавят SOFIA LIVE FESTIVAL

SOFIA LIVE FESTIVAL открехва вратата към шестото си издание с две мощни имена, които ясно очертават амбицията на фестивала да представи едни от най-значимите и енергични банди на съвременната рок и алтернативна сцена.

На 27 и 28 юни 2026 г. Vidas Art Arena в Борисовата градина отново ще бъде дом на едно от най-очакваните музикални събития у нас, а старта на програмата дават британската пост-пънк сензация IDLES и канадските рок гиганти Three Days Grace, които ще оглавят вечерта на 27 юни. Две групи, които никога не оставят публиката равнодушна и обединени в една вечер, обещават истински музикален взрив. Бунтарите IDLES ще стъпят за първи път на българска сцена, а канадците от Three Days Grace се завръщат у нас, но за първи път заедно с оригиналния си вокалист Адам Гонтиер, исторически момент, очакван от феновете повече от десетилетие.

